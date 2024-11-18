Генерал Бужинский допустил создание буферной зоны на Украине, но без НАТО

Создание буферной зоны на украинской территории, граничащей с РФ, теоретически возможно, однако она не может находиться под контролем натовских войск. Об этом в интервью aif.ru заявил бывший замначальника ГУ международного военного сотрудничества Минобороны РФ, генерал-лейтенант в отставке Евгений Бужинский.
«Буферную зону на украинской территории, которая будет граничить с нашей, создать, наверное, можно. Но думаю, что мы будем категорически против ввода туда сил НАТО. В крайнем случае, это могут быть военные из Азии и Африки, стран мирового большинства», — отметил Бужинский.
Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что команда Трампа якобы рассматривает планы по созданию буферной зоны длиной 1,3 тыс. км по текущей линии разделения сторон конфликта.
По словам Бужинского, на возможных мирных переговорах целью Россия будет добиваться не просто прекращения огня и заморозки конфликта, а комплексного решения, в котором будут прописаны все вопросы евразийской безопасности — с признанием новых границ и хотя бы частичной отменой санкций.
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