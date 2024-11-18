Илон Маск допустил зеркальный ответ Москвы на возможные удары ВСУ вглубь России

Очередное заявление бизнесмена прозвучало на фоне сообщений СМИ о том, что США впервые одобрили использование Украиной дальнобойных ракет для нанесения ударов по территории России. По данным американской газеты The New York Times (NYT), это связано с предположениями Вашингтона о возможном присутствии военных КНДР в Курской области. Один из американских чиновников на условиях анонимности подтвердил агентству AFP достоверность этой информации, в то время как представители самой американской администрации, Госдепартамента и Пентагона отказались от комментариев.