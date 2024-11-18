Илон Маск допустил зеркальный ответ Москвы на возможные удары ВСУ вглубь России

«Проблема в том, что Россия ответит зеркально», — написал Маск в аккаунте в принадлежащей ему соцсети X. До этого он также согласился с мнением одного из пользователей соцсети, что «либералы любят войну», а сын избранного президента США Дональд Трамп-младший заявил, что представители американского ВПК хотят развязать третью мировую войну до прихода его отца к власти.
Очередное заявление бизнесмена прозвучало на фоне сообщений СМИ о том, что США впервые одобрили использование Украиной дальнобойных ракет для нанесения ударов по территории России. По данным американской газеты The New York Times (NYT), это связано с предположениями Вашингтона о возможном присутствии военных КНДР в Курской области. Один из американских чиновников на условиях анонимности подтвердил агентству AFP достоверность этой информации, в то время как представители самой американской администрации, Госдепартамента и Пентагона отказались от комментариев.
Позднее издание Le Figaro написало, что Франция и Великобритания вслед за США разрешили Украине наносить удары по территории России с использованием своих дальнобойных вооружений.
В сентябре президент России Владимир Путин заявлял, что удары дальнобойным оружием по РФ будут означать участие стран НАТО в конфликте с Россией. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 11 ноября подчеркивал, что поставляемое странами Запада вооружение не изменит динамику спецоперации.