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Илон Маск допустил зеркальный ответ Москвы на возможные удары ВСУ вглубь России

Американский предприниматель Илон Маск заявил, что президент США Джо Байден пошел на огромный риск, если на самом деле позволил вооруженным силам Украины (ВСУ) применять полученные ранее американские дальнобойные ракеты против расположенных в глубине российской территории целей.

Источник: Reuters

«Проблема в том, что Россия ответит зеркально», — написал Маск в аккаунте в принадлежащей ему соцсети X. До этого он также согласился с мнением одного из пользователей соцсети, что «либералы любят войну», а сын избранного президента США Дональд Трамп-младший заявил, что представители американского ВПК хотят развязать третью мировую войну до прихода его отца к власти.

Очередное заявление бизнесмена прозвучало на фоне сообщений СМИ о том, что США впервые одобрили использование Украиной дальнобойных ракет для нанесения ударов по территории России. По данным американской газеты The New York Times (NYT), это связано с предположениями Вашингтона о возможном присутствии военных КНДР в Курской области. Один из американских чиновников на условиях анонимности подтвердил агентству AFP достоверность этой информации, в то время как представители самой американской администрации, Госдепартамента и Пентагона отказались от комментариев.

Позднее издание Le Figaro написало, что Франция и Великобритания вслед за США разрешили Украине наносить удары по территории России с использованием своих дальнобойных вооружений.

В сентябре президент России Владимир Путин заявлял, что удары дальнобойным оружием по РФ будут означать участие стран НАТО в конфликте с Россией. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 11 ноября подчеркивал, что поставляемое странами Запада вооружение не изменит динамику спецоперации.