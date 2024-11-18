Лидер КНДР Ким Чен Ын призвал военных обеспечить полную готовность к войне

В России, в свою очередь, отрицают присутствие северокорейских солдат в зоне спецоперации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что информация о переброске солдат КНДР в Россию является «противоречивой». Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала эту информацию вбросами и шумихой. В свою очередь, президент России Владимир Путин отметил, что снимки южнокорейской разведки — «вещь серьезная, и, если они есть, значит, они что-то отражают», однако назвал вопрос сотрудничества РФ и КНДР внутренним делом двух стран.