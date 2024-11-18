Лидер КНДР Ким Чен Ын призвал военных обеспечить полную готовность к войне

Заявление северокорейский лидер сделал на слете командиров и политруков батальонов КНА, который прошел
Как следует из сообщения ЦТАК, Ким Чен Ын обратил внимание на «угрожающий характер военного конфронтационного сумасшествия враждебных сил, включая США и марионеточную Республику Корея, которые создали наиболее напряженную в истории обстановку на Корейском полуострове». В этой связи он призвал военных усовершенствовать подготовку к возможному конфликту.
Ким Чен Ын также отметил важность подготовки батальонных соединений, основные задачи их командиров и политруков, чтобы «регулярные вооруженные силы и все вооруженные силы республики находились в полной готовности к войне». «Мы продолжим постоянно укреплять силы самообороны государства, в центре которых стоят ядерные силы, без каких-либо лимитов, не удовлетворяясь (достигнутым.— “Ъ”)», — сказал северокорейский лидер.
Кроме того, лидер Северной Кореи высказал мнение, что США и другие западные страны используют Украину как «ударный отряд» против России. «Мы должны рассматривать войну (стран Запада.— “Ъ”) с Россией, в которой США и Запад используют Украину как ударный отряд, как войну, направленную на увеличение практического боевого опыта и расширение масштаба их военного вмешательства в мире», — сказал Ким Чен Ын (цитата по ТАСС).
15 ноября советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон вместе с союзниками ответит Москве «скоординированными политическими решениями» на предполагаемое участие военных КНДР в боевых действиях в зоне специальной военной операции (СВО).
В России, в свою очередь, отрицают присутствие северокорейских солдат в зоне спецоперации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что информация о переброске солдат КНДР в Россию является «противоречивой». Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала эту информацию вбросами и шумихой. В свою очередь, президент России Владимир Путин отметил, что снимки южнокорейской разведки — «вещь серьезная, и, если они есть, значит, они что-то отражают», однако назвал вопрос сотрудничества РФ и КНДР внутренним делом двух стран.