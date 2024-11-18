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Впервые за 20 лет в Новосибирске произошел отток мигрантов

Впервые с 2005 года в Новосибирске произошел миграционный отток населения.

Источник: РИА "Новости"

Документ с информацией опубликован на сайте городской администрации.

В 2024 году впервые почти за 20 лет число выбывших мигрантов превысило число прибывших на 392 человека.

Вместе с тем продолжает снижаться общая численность городского населения. С начала 2024 года по июль число умерших превысило число родившихся на 2,8 тысячи человек. В прогнозе социально-экономического развития города на 2025 год и плановый период 2026—2027 годов говорится, что высокий уровень смертности сохранится.

В 80% случаев причинами смерти становятся: болезни системы кровообращения, новообразования, болезни ЖКТ и несчастные случаи.

В Новосибирской области выделят дополнительные 17,3 миллионов рублей на проведение расширенного неонатального скрининга. Подробнее в материале МК в Новосибирске.