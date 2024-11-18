Впервые за 20 лет в Новосибирске произошел отток мигрантов

Вместе с тем продолжает снижаться общая численность городского населения. С начала 2024 года по июль число умерших превысило число родившихся на 2,8 тысячи человек. В прогнозе социально-экономического развития города на 2025 год и плановый период 2026—2027 годов говорится, что высокий уровень смертности сохранится.