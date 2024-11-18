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Times: США могут не разрешить ВСУ бить Storm Shadow по России

Ранее сообщалось, что в США разрешили Украине бить вглубь РФ ракетами ATACMS.

Источник: Аргументы и факты

Одобрение США на удары с использованием тактических ракет ATACMS по целям на глубокой территории России не подразумевает автоматического разрешения на использование британских ракет Storm Shadow. Об этом сообщает газета The Times.

Источники издания в правительстве Великобритании указали на различия в технических характеристиках этих ракет, что приводит к необходимости отдельного рассмотрения каждой ситуации.

Согласно данным издания, британские власти пытаются оказать давление на США с целью получения разрешения на применение Storm Shadow вглубь российской территории. При этом подчеркивается, что использование британских ракет базируется на американских технологиях, что требует согласия Вашингтона.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что президент США Джо Байден разрешил Киеву бить вглубь РФ ракетами ATACMS. Отмечается, что ВСУ намерены нанести первые удары дальнобойными ракетами по Курской области в ближайшие дни.