В Абхазии попытались захватить гостелерадиокомпанию

Предположительно, оппозиционные силы прибыли к территории телеканала с намерением установить контроль над вещанием. Охранники АГТРК были вынуждены открыть предупредительные огневые выстрелы, чтобы отогнать нападающих. Эти меры позволили стабилизировать обстановку и предотвратить дальнейшую эскалацию конфликта.