«Изменит игру». В США сделали фатальное заявление об ATACMS

«Помните, что произошло, когда сказали, что F-16 изменят ход войны и будут иметь решающее значение. Мы привезли F-16 и… что случилось? Вы никогда о них не слышали. Первоначально HIMARS должны были изменить игру, а затем ATACMS», — сказал офицер.