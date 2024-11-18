Лукашенко поздравил народ Латвии: нужно, несмотря ни на что, бережно сохранять человеческие связи

Глава государства отметил, что предназначением народов двух стран испокон веков было жить в мире и согласии. И по сегодняшний день белорусы испытывают настоящую симпатию к соседям из Латвии.
«В современных непростых обстоятельствах нам очень приятно, что те из вас, кто хоть раз посетил Беларусь, навсегда сохранили в памяти и в сердце, кроме образов живописных пейзажей, ухоженных полей и приведенных в порядок лугов, безопасных и уютных городов, поселков и деревень, искренность и рачительность белорусов, готовность прийти на помощь и простить, проявить понимание и сострадание к каждому человеку независимо от расы, вероисповедания, национальности», — говорится в поздравлении.
Именно поэтому, как подчеркнул Президент, Беларусь открыла для жителей Латвии и в целом для всех людей доброй воли свои двери и приглашает, несмотря ни на что, бережно сохранять обычные человеческие связи. «Это та ценность, которая может спасти мир, такой нужный для всех нас», — обратил внимание белорусский лидер.
Александр Лукашенко пожелал народу Латвии здоровья, безоблачного неба, благополучия и пригласил посетить нашу гостеприимную страну: «Будем очень рады приветствовать вас в Беларуси!».