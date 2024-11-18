Лукашенко поздравил народ Латвии: нужно, несмотря ни на что, бережно сохранять человеческие связи

«В современных непростых обстоятельствах нам очень приятно, что те из вас, кто хоть раз посетил Беларусь, навсегда сохранили в памяти и в сердце, кроме образов живописных пейзажей, ухоженных полей и приведенных в порядок лугов, безопасных и уютных городов, поселков и деревень, искренность и рачительность белорусов, готовность прийти на помощь и простить, проявить понимание и сострадание к каждому человеку независимо от расы, вероисповедания, национальности», — говорится в поздравлении.