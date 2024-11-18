Лукашенко: Беларусь и Оман уверенно двигаются вперед, углубляя взаимодействие во всех сферах

«Большой праздник символизирует единство и мощь страны, а также гордость за ее достижения, — говорится в поздравлении. — Ваша деятельность по развитию Омана как центра экономической и политической стабильности в регионе, стратегические инициативы по модернизации инфраструктуры создают условия для роста благополучия оманских граждан и укрепляют международный авторитет Султаната».
Глава государства отметил, что Беларусь и Оман в рамках более чем 30-летней дружбы уверенно двигаются вперед, углубляя взаимодействие во всех сферах.
«Рассчитываю на Вашу личную поддержку в реализации достигнутых договоренностей по расширению товарооборота, промышленного партнерства с акцентом на совместные производства, разработке транспортно-логистических маршрутов и инвестиционных проектов, наращиванию сотрудничества в области информационных технологий и гуманитарных сферах, — подчеркнул Президент. — Буду очень рад встретиться с Вами для обсуждения перспектив развития наших отношений».
Александр Лукашенко пожелал Хайсаму бен Тареку аль Саиду отличного здоровья и осуществления планов, а народу Омана — мира и дальнейшего прогресса.