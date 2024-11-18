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Лукашенко: Беларусь и Оман уверенно двигаются вперед, углубляя взаимодействие во всех сферах

18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Султана Омана Хайсама бен Тарека аль Саида и жителей этой страны с Национальным днем. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

«Большой праздник символизирует единство и мощь страны, а также гордость за ее достижения, — говорится в поздравлении. — Ваша деятельность по развитию Омана как центра экономической и политической стабильности в регионе, стратегические инициативы по модернизации инфраструктуры создают условия для роста благополучия оманских граждан и укрепляют международный авторитет Султаната».

Глава государства отметил, что Беларусь и Оман в рамках более чем 30-летней дружбы уверенно двигаются вперед, углубляя взаимодействие во всех сферах.

«Рассчитываю на Вашу личную поддержку в реализации достигнутых договоренностей по расширению товарооборота, промышленного партнерства с акцентом на совместные производства, разработке транспортно-логистических маршрутов и инвестиционных проектов, наращиванию сотрудничества в области информационных технологий и гуманитарных сферах, — подчеркнул Президент. — Буду очень рад встретиться с Вами для обсуждения перспектив развития наших отношений».

Александр Лукашенко пожелал Хайсаму бен Тареку аль Саиду отличного здоровья и осуществления планов, а народу Омана — мира и дальнейшего прогресса.

Лукашенко Александр