Лукашенко: Беларусь и Оман уверенно двигаются вперед, углубляя взаимодействие во всех сферах

«Большой праздник символизирует единство и мощь страны, а также гордость за ее достижения, — говорится в поздравлении. — Ваша деятельность по развитию Омана как центра экономической и политической стабильности в регионе, стратегические инициативы по модернизации инфраструктуры создают условия для роста благополучия оманских граждан и укрепляют международный авторитет Султаната».