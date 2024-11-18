Юрий Слюсарь: «Работа по улучшению транспортной сферы должна быть заметной»

Глава региона пояснил, что проблема работы общественного транспорта вошла в пятерку самых горячих тем обращений жителей к нему в телеграм-канал.
Поступило много жалоб на нехватку и плохое качество подвижного состава, большие очереди на остановках и переполненность автобусов в часы-пик, невозможность уехать после 20:00. Люди указали на отсутствие надёжного транспортного сообщения с новыми микрорайонами Ростова, СНТ и городами-спутниками, на отсутствующие остановочные комплексы, некорректную работу приложений, которые позволяют следить за движением транспорта с помощью систем ГЛОНАСС, на грубость и самоуправство водителей, дефицит водительского состава.
Работа общественного транспорта волнует не только жителей донской столицы. Жалобы поступили из Таганрога, Новочеркасска, Шахт, Волгодонска, Каменска, Донецка, Сальска, Аксайского, Азовского, Неклиновского, Мясниковского районов и многих других.
Проблема кадров требует отдельного внимания, подчеркнул Юрий Слюсарь.
По данным администрации города, в автотранспортных предприятиях Ростова работает только 50% от необходимого числа водителей, средний возраст которых 53 года. Нехватка водителей приводит к срыву расписания движения транспорта.
О своих трудностях главе региона рассказали и руководители транспортных компаний: помимо дефицита кадров, это жесткие условия лизинга, что мешает обновлению подвижного состава. На межмуниципальных маршрутах большая проблема — нелегальные перевозчики. Также транспортники настаивают на внедрении тарифа, рассчитанного с учётом нормативных расходов. А еще компании просят компенсировать выпадающие доходы на убыточных маршрутах.
Юрий Слюсарь, выслушав доводы транспортников, главы администрации Ростова и минтранса, поручил им совместно разработать поэтапный план по улучшению работы общественного транспорта в регионе. Срок — до середины декабря.
«Мне доложили, что попытки улучшить ситуацию уже принимались. Судя по потоку сообщений, лестница хорошая, но не к той стене. Не надо искать причины и объяснения, почему проблему не решить. Работа по улучшению транспортной сферы должна быть заметной. Министрам и главам муниципалитетов предлагаю совместно с перевозчиками и МВД до середины декабря разработать четкий и поэтапный план действий. Необходимо оперативно и ощутимо изменить ситуацию. Жду решений. Возможно, и нестандартных, но подходящих под реалии каждого района и в обозримые сроки», — написал Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале после обсуждения транспортных проблем. Об этом сообщил сайт правительства Ростовской области.