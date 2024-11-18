Юрий Слюсарь: «Работа по улучшению транспортной сферы должна быть заметной»

«Мне доложили, что попытки улучшить ситуацию уже принимались. Судя по потоку сообщений, лестница хорошая, но не к той стене. Не надо искать причины и объяснения, почему проблему не решить. Работа по улучшению транспортной сферы должна быть заметной. Министрам и главам муниципалитетов предлагаю совместно с перевозчиками и МВД до середины декабря разработать четкий и поэтапный план действий. Необходимо оперативно и ощутимо изменить ситуацию. Жду решений. Возможно, и нестандартных, но подходящих под реалии каждого района и в обозримые сроки», — написал Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале после обсуждения транспортных проблем. Об этом сообщил сайт правительства Ростовской области.