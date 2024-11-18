Дмитрий Демешин: «Бизнесу надо давать развиваться, а не давить необоснованными проверками»

«Большое количество контрольно-надзорных мероприятий, конечно, пугает бизнес. Более того, и коррупция в них зашита. Поэтому наша задача — их юридически сокращать. У нас еще есть резерв: по России количество проверок сократилось в 2,5 раза, на Дальнем Востоке — только в 2 раза. Прошу каждого руководителя контрольно-надзорного органа проанализировать свои службы через призму выгоды для государства — не через абстрактную цифру, а соотнести количество проверок и их качество, определить, сколько пустых проверок, и эти пустые проверки исключить», — подчеркнул губернатор Дмитрий Демешин.