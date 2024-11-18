Дмитрий Демешин: «Бизнесу надо давать развиваться, а не давить необоснованными проверками»

В обсуждении также приняли участие руководитель представительства Агентства стратегических инициатив по ДФО Ольга Курилова, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Хабаровском крае Андрей Веретенников, представители контрольно-надзорных органов, силовых структур, бизнес-объединений и ассоциаций. По видеосвязи к совещанию присоединилась член Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Элина Сидоренко.
«Нацрейтинг состояния инвестиционного климата — это реальный инструмент, который показывает те аспекты в организации привлечения инвестиций, которые у нас еще несовершенны и требуют исправления. Административное и силовое давление на бизнес — критерии, которые входят в Национальный рейтинг. Наша общая цель — улучшить позиции края в Нацрейтинге и, как следствие, комфортность ведения бизнеса в регионе при соблюдении законности. Считаю общей задачей превращение проверок из инструмента наказания в инструмент создания условий, при которых предпринимателю выгоднее работать, соблюдая правила», — открыл совещание губернатор.
За последние годы ситуация с силовым давлением на бизнес значительно изменилась, отметила руководитель представительства АСИ в ДФО Ольга Курилова. По результатам Хабаровского края за прошлый год, представленным на Петербургском экономическом форуме-2024, регион занял 11 место из 36.
Как рассказала министр экономического развития края Ирина Зикунова, положительно на ситуацию с административным и силовым давлением на бизнес повлияли федеральный закон о контрольно-надзорной деятельности, принятый в 2020 году, введенный в 2022-м мораторий на массовые проверки, а также внедрение риск-ориентированного подхода, при котором ставка делается на проверки объектов с высоким и чрезвычайно высоким уровнем риска.
Член Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Элина Сидоренко отметила: стабильно низким остается количество обращений предпринимателей Хабаровского края на платформе «Забизнес.рф». Она указала на необходимость продвижения такого механизма защиты бизнеса в среде предпринимателей. Среди других проблем Элина Сидоренко назвала: недостаток знаний у предпринимателей в части правил взаимодействия с государством, отсутствие понимания того, какие органы какие проверки проводят, а также роли прокуратуры в системе защиты бизнеса.
В завершении совещания Дмитрий Демешин поручил минэкономразвития края проанализировать статистические данные, влияющие на Нацрейтинг, и найти резервы для их улучшения. Все предложения участников встречи по улучшению позиций региона в Нацрейтинге войдут в протокол для их исполнения.
«Большое количество контрольно-надзорных мероприятий, конечно, пугает бизнес. Более того, и коррупция в них зашита. Поэтому наша задача — их юридически сокращать. У нас еще есть резерв: по России количество проверок сократилось в 2,5 раза, на Дальнем Востоке — только в 2 раза. Прошу каждого руководителя контрольно-надзорного органа проанализировать свои службы через призму выгоды для государства — не через абстрактную цифру, а соотнести количество проверок и их качество, определить, сколько пустых проверок, и эти пустые проверки исключить», — подчеркнул губернатор Дмитрий Демешин.