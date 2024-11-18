Назначение: Антон Ярошенко возглавил социальные вопросы Хабаровска

В 2003 году он окончил Хабаровский государственный институт культуры по специальности «Социально-культурная деятельность». Свою карьеру он начал в ГУК «Краевое научно-образовательное творческое объединение культуры», а затем продолжил работать в управлении культуры администрации города и в министерстве культуры Хабаровского края.