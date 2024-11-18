Назначение: Антон Ярошенко возглавил социальные вопросы Хабаровска

18 ноября 2024 года Антон Ярошенко официально приступил к обязанностям заместителя Мэра города Хабаровска по социальным вопросам, сообщает телеграм-канал Социальный Хабаровск.
На аппаратном совещании его представил глава города Сергей Кравчук. В своей новой роли Ярошенко будет ответственен за решение важнейших социальных вопросов города, включая развитие культуры, образования и социальную поддержку населения.
Антон Сергеевич родился в 1981 году и обладает многолетним опытом в сфере культуры и социального развития.
В 2003 году он окончил Хабаровский государственный институт культуры по специальности «Социально-культурная деятельность». Свою карьеру он начал в ГУК «Краевое научно-образовательное творческое объединение культуры», а затем продолжил работать в управлении культуры администрации города и в министерстве культуры Хабаровского края.
С 2019 года Ярошенко занимал должность заместителя генерального директора Краевого научно-образовательного творческого объединения культуры. За время своей работы он зарекомендовал себя как опытный руководитель и сторонник социальных инициатив, направленных на развитие культурной и социальной сферы региона.
Ярошенко более 10 лет посвятил развитию культурных и социальных проектов, которые значительно улучшили жизнь жителей Хабаровского края. Он активно участвует в создании и поддержке инициатив, которые способствуют улучшению социальной инфраструктуры и культурного обмена в регионе.
Антон Ярошенко женат и воспитывает двоих детей.