Председатель КНДР Ким Чен Ын призвал армию обеспечить полную готовность к войне

Лидер КНДР подчеркнул важность подготовки батальонных соединений и отметил, что командиры и политруки должны обеспечить полную готовность вооруженных сил страны. Он добавил, что Северная Корея продолжит усиливать свои силы самообороны, в том числе ядерный потенциал, без ограничений. Ким Чен Ын заявил, что «регулярные вооруженные силы и все вооруженные силы республики должны быть готовы к войне в любой момент».