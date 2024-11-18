Министр обороны Японии впервые за девять лет посетит Сеул

Как сообщает издание, визит должен стать еще одним проявлением существенного улучшения отношений между Сеулом и Токио. До этого они были омрачены многочисленными конфликтами, которые тянутся еще со времен японского колониального господства.
На фоне напряженных отношений в 2018 году в ходе одного из инцидентов южнокорейский боевой корабль даже навел на японский эсминец свой радар управления ракетными системами. После этого все контакты между оборонными ведомствами двух стран были прерваны.
Ранее, 16 ноября, США, Республика Корея и Япония договорились укрепить общий противоракетный потенциал. Теперь оно будет включать ежегодные встречи на уровне глав генштабов вооруженных сил и министров.
4 ноября США и Южная Корея заключили предварительное соглашение о ядерном сотрудничестве. Сообщается, что две страны усилили администрирование экспортного контроля гражданских ядерных технологий.