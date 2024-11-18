Лукашенко напомнил народу Латвии о готовности белорусов понять и простить

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил народ Латвии с национальным праздником — Днем провозглашения Латвийской Республики. Об этом проинформировали в пресс-службе белорусского президента. Александр Лукашенко подчеркнул, что что предназначением народов и Беларуси, и Латвии испокон веков было жить в мире и согласии.
«В современных непростых обстоятельствах нам очень приятно, что те из вас, кто хоть раз посетил Беларусь, навсегда сохранили в памяти и в сердце, кроме образов живописных пейзажей, ухоженных полей и приведенных в порядок лугов, безопасных и уютных городов, поселков и деревень, искренность и рачительность белорусов, готовность прийти на помощь и простить, проявить понимание», — говорится в официальном поздравлении белорусского президента.
Лукашенко пожелал народу Латвии здоровья, безоблачного неба, благополучия.
Ранее мы писали о том, что известный белорусский синоптик Дмитрий Рабов рассказал о том, какой будет погода на неделе до 24 ноября (вот тут про это). Писали мы и о том, что в правительстве опубликовали график переноса рабочих дней в 2025 году (как будут отдыхать и работать белорусы — про это вот тут). Рассказывали мы и о том, что уроженка Могилева, певица Наталья Подольская неожиданно (и приятно!) для многих своих поклонников приехала в Новополоцк, чтобы выступить не открытии фестиваля. Однако, чтобы выйти на сцену Наталье в буквальном смысле пришлось самой себе колоть уколы обезболивающего — вот тут про это. И это еще не все: Илона Броневцикая рассказала Алене Спиридович о своих белорусских корнях (вот тут про откровения дочери Эдиты Пьехи).