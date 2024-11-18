Лукашенко напомнил народу Латвии о готовности белорусов понять и простить

Ранее мы писали о том, что известный белорусский синоптик Дмитрий Рабов рассказал о том, какой будет погода на неделе до 24 ноября (вот тут про это). Писали мы и о том, что в правительстве опубликовали график переноса рабочих дней в 2025 году (как будут отдыхать и работать белорусы — про это вот тут). Рассказывали мы и о том, что уроженка Могилева, певица Наталья Подольская неожиданно (и приятно!) для многих своих поклонников приехала в Новополоцк, чтобы выступить не открытии фестиваля. Однако, чтобы выйти на сцену Наталье в буквальном смысле пришлось самой себе колоть уколы обезболивающего — вот тут про это. И это еще не все: Илона Броневцикая рассказала Алене Спиридович о своих белорусских корнях (вот тут про откровения дочери Эдиты Пьехи).