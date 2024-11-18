Эксперт: «В команду Кабмина Башкирии войдут люди, владеющие ситуацией в отрасли»

А почему структура башкирского Кабмина не претерпела значительных изменений, мы попросили объяснить старшего научного сотрудника Института стратегических исследований Академии наук Башкортостана Александра Кобыскана.
— Действительно, принципиальных изменений в документе нет, — признает Александр Степанович. — Это связано с тем, что за последние шесть лет конструкция правительства уже выстроилась. И надо признать, что именно в этих параметрах республиканский Кабмин активно действовал во время пандемии коронавируса, когда потребовалась мобилизация всех ресурсов, а потом — после введения санкций и объявления СВО.
По словам ученого, непростые вызовы стоят перед региональными властями и сейчас.
— По отчетам правительства мы видим нарастающие показатели по многим направлениям деятельности, и, соответственно, вносить серьезные изменения в его структуру не предполагается, — объясняет г-н Кобыскан. — И многие эксперты были едины во мнении, что больших изменений в параметрах правительства не произойдет. Система сработала эффективно в тот момент, когда это было необходимо.
Эксперт напомнил, что сегодня перед страной стоят новые национальные стратегические задачи, сформулированные на ближайшие 10 лет главой государства Владимиром Путиным.
— Там семь основных направлений: сбережение народа, в том числе улучшение здравоохранения и социальной среды, создание условий для личностного роста каждого россиянина, — перечисляет он. — Третий пункт касается благоустройства территории, улучшения инфраструктуры и так далее. Четвертое направление посвящено экологии, пятое — укреплению экономики. Шестое касается технологического лидерства, а седьмое — цифрового перехода.
Как объяснил Александр Кобыскан, регионы должны достичь целевых показателей, причем в зависимости от численности населения и других условий контрольные цифры могут различаться.
— Новое правительство будет формироваться в том числе и с учетом необходимости выполнить поставленные перед властью задачи, — полагает он. — Если в регионе все было неплохо, но при этом необходимо улучшить показатели, команда должна быть готова к определенным точечным изменениям внутри министерств или в коммуникации между органами власти.
К правительству Башкирии, отмечает ученый, по большинству направлений вопросов не было.
— В последние несколько лет показатели только улучшались, — констатирует он. — Но теперь все зависит от корректировок целевых показателей. Например, в стратегии развития страны обозначено, что к 2036 году в семье должно рождаться в среднем два ребенка. Это значит, что в сфере демографической политики в республике будет определенная корректировка. Другой показатель — сокращение процента бедных сначала до семи процентов, потом — до пяти. Для достижения этого показателя потребуется принятие определенных социальных и экономических мер. Новые требования будут предъявлены в том числе к профильным региональным министерствам.
Александр Степанович убежден, что, определяя структуру правительства, глава Башкирии Радий Хабиров ориентировался на выполнение этих стратегических задач.
— В новую команду башкирского правительства войдут люди, которые уже продемонстрировали умение добиваться определенных показателей и владеют ситуацией в конкретной отрасли, — рассказал г-н Кобыскан. — Самое главное, что в каждом министерстве уже сформирована своя команда. Понятно, что по некоторым персоналиям на протяжении шести лет были определенные движения. Но было бы странно, если бы изменений не было вовсе. Но мы же прекрасно понимаем, что если структура правительств изначально рабочая, то абсолютно не важно, кто руководит министерством. Эффективность определяет созданная команда. А команда в каждом башкирском министерстве, надо сказать, сплоченная.
Эксперт полагает: с точки зрения персоналий в составе правительства Башкирии возможны изменения, однако они будут точечными, и нет сомнений, что они могут повлиять на эффективность и устойчивость региональной власти. Он пояснил, что некоторые кандидатуры министров согласовываются на федеральном уровне, чтобы в Кремле понимали, с кем конкретно будут работать в новых национальных проектах в каждом конкретном регионе.
Эксперт отмечает, что в других регионах страны состав правительства не слишком отличается от должностей, имеющихся в башкирском Кабмине.
— Но в других регионах все же есть некоторые особенности — например, в Челябинске недавно было выделено направление, связанное с ветеринарией, — говорит Александр Кобыскан. — Наверное, из-за участившихся вспышек заболеваний домашнего скота. Между тем в Башкирии давно существует профильный госкомитет. Получается, что у них эта необходимость возникла только сейчас. Кроме этого, интересно, как внутри министерств комплектуются отдельные направления. Например, в Свердловской области есть министерство науки и промышленности. То есть изначально берется технологическая, производственная составляющая в связи с наукой, потому что это — промышленный регион. У нас же наука идет вместе с образованием и существует министерство образования и науки. В этом и сказывается специфика регионов.