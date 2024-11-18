Эксперт: «В команду Кабмина Башкирии войдут люди, владеющие ситуацией в отрасли»

— Но в других регионах все же есть некоторые особенности — например, в Челябинске недавно было выделено направление, связанное с ветеринарией, — говорит Александр Кобыскан. — Наверное, из-за участившихся вспышек заболеваний домашнего скота. Между тем в Башкирии давно существует профильный госкомитет. Получается, что у них эта необходимость возникла только сейчас. Кроме этого, интересно, как внутри министерств комплектуются отдельные направления. Например, в Свердловской области есть министерство науки и промышленности. То есть изначально берется технологическая, производственная составляющая в связи с наукой, потому что это — промышленный регион. У нас же наука идет вместе с образованием и существует министерство образования и науки. В этом и сказывается специфика регионов.