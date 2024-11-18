За поддержку бойцов СВО учредили знак общественного поощрения в Иркутской области

«Жители Иркутской области, общественные и другие организации с первых дней проведения специальной военной операции активно включились в работу по оказанию помощи нашим бойцам. Я совсем недавно вернулся, что называется, из-за ленточки, встречался с нашими ребятами, которые сейчас защищают родину. Передали им дроны, закупленные на средства, собранные 4 ноября во время благотворительного концерта “Сибирское братство. Своих не бросаем!”», — сообщил Игорь Кобзев.