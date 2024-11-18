За поддержку бойцов СВО учредили знак общественного поощрения в Иркутской области

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев подписал указ об учреждении на территории региона почетного знака общественного поощрения за оказание поддержки участников специальной военной операции. Соответствующий документ вступит в силу 1 января 2025 года. Как подчеркнул глава Приангарья, заслуги неравнодушных людей должны быть отмечены, передает ИА IrkutskMedia.
Как сообщает пресс-служба правительства региона, почетный знак «За поддержку участников специальной военной операции» будет являться мерой поощрения от имени губернатора Иркутской области. Им будут награждать граждан страны, которые ведут общественную деятельность в целях поддержки бойцов СВО. В планах такой почетный знак смогут получать не более 500 человек в год.
«Жители Иркутской области, общественные и другие организации с первых дней проведения специальной военной операции активно включились в работу по оказанию помощи нашим бойцам. Я совсем недавно вернулся, что называется, из-за ленточки, встречался с нашими ребятами, которые сейчас защищают родину. Передали им дроны, закупленные на средства, собранные 4 ноября во время благотворительного концерта “Сибирское братство. Своих не бросаем!”», — сообщил Игорь Кобзев.
Губернатор добавил, что он регулярно посещает цеха, где общественники и простые жители изготавливают различные вещи и предметы, нужные для фронта. Искренность людей помочь военнослужащим видна наглядно. Такой труд граждан должен быть поддержан властями.