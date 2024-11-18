Главой Эльбана в Хабаровском крае стал энергетик колонии для пожизненников «Снежинка»

В посёлке Эльбан Амурского района подводят итоги состоявшихся в выходные, 16 и 17 ноября, повторных выборов главы администрации этого населённого пункта. Как напоминает ИА «Хабаровский край сегодня», в единый день голосования в сентябре местные жители избрали на этот пост председателя поселкового совета депутатов Алексея Кыссу. Однако за несколько дней до вступления в должность он скоропостижно скончался из-за проблем с сердцем.