Главой Эльбана в Хабаровском крае стал энергетик колонии для пожизненников «Снежинка»

В посёлке Эльбан Амурского района подводят итоги состоявшихся в выходные, 16 и 17 ноября, повторных выборов главы администрации этого населённого пункта. Как напоминает ИА «Хабаровский край сегодня», в единый день голосования в сентябре местные жители избрали на этот пост председателя поселкового совета депутатов Алексея Кыссу. Однако за несколько дней до вступления в должность он скоропостижно скончался из-за проблем с сердцем.
Участвовать в повторных выборах главы поселения изначально собирались пять кандидатов. Двое (Сергей Колнусенко и Евгений Чернов) были выдвинуты от политических партий — «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» и «Единая Россия» соответственно. Остальные шли самовыдвиженцами. За несколько дней до старта голосования два кандидата снялись с гонки. Помимо упомянутых выше партийных выдвиженцев в итоговых бюллетенях осталась ещё и сотрудница администрации Эльбана Аксана Ланкина.
Как сообщает территориальная избирательная комиссия Амурского района, за два дня голосования в выборах приняло участие 26,45% зарегистрированных избирателей Эльбана. По итоговым данным крайизбиркома, победу с 44,12% голосов одержал выдвиженец «Справедливой России» Сергей Колнусенко. Он работает главным энергетиком в исправительной колонии № 6, которая в народе больше известна как «Снежинка» из-за своей необычной формы. Напомним, в этом пенитенциарном учреждении особого режима содержатся приговорённые к высшей мере наказания опасные преступники.
Выдвинутый «Единой Россией» начальник местной пожарной части Евгений Чернов занял второе место с 34,52% голосов. Самовыдвиженец Аксана Ланкина набрала 13,51% в свою поддержку. Выборы официально признаны состоявшимися.