Bloomberg узнал, что Эрдоган представит на G20 мирный план по Украине

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече лидеров стран G20 (пройдет
По их словам, Эрдоган предложит:
- отложить обсуждение вопроса вступления Украины в НАТО как минимум на 10 лет;
- создать демилитаризованную зону в восточной части Донбасса и разместить там международные войска «в качестве дополнительной гарантии»;
- обеспечить Киев военными поставками в качестве компенсации за отказ от присоединения к НАТО.
Турецкие власти считают этот подход наиболее реалистичным, хотя и признают, что Украине будет трудно принять это предложение, отмечает Bloomberg. Агентство пишет, что турецкие чиновники хотели бы отложить обсуждение судьбы территорий в долгосрочной перспективе и сосредоточиться на обеспечении стабильного прекращении огня.
По данным Bloomberg, Эрдоган надеется убедить Зеленского принять участие в мирных переговорах в Стамбуле, поскольку он «ознакомился с разведданными, свидетельствующими о том, что Украина может потерять гораздо больше территории в ближайшие несколько месяцев, если боевые действия не будут прекращены».
Агентство отмечает, что план Эрдогана могут поддержать некоторые союзники Киева, которые опасаются, что членство Украины в НАТО может привести их к прямому конфликту с Россией.
Избранный президент США Дональд Трамп также обещал урегулировать конфликт после избрания. План, приписываемый ему и его соратникам, выглядит схоже с турецкой версией урегулирования. По информации WSJ, план советников Трампа предусматривает том числе заморозку линии фронта, установку демилитаризованной зоны протяженностью около 1,3 тыс. км, а также отказ Украины от стремления в НАТО минимум на 20 лет в обмен на продолжение поставок американского оружия. Кремль назвал план абстрактным.
Эрдоган уже предлагал украинскому президенту посредничество в мирных переговорах. Весной 2022 года очная встреча российской и украинской делегаций состоялась в Стамбуле. Тогда были достигнуты договоренности, но Киев отказался от них. Как рассказывал в ноябре 2023 года глава украинской делегации Давид Арахамия, это было сделано по совету британского премьера Бориса Джонсона. Президент России Владимир Путин, комментируя позже эти слова, назвал печальным решение Киева под влиянием Джонсона, отметив, что военные действия могли прекратиться еще в 2022 году.
Мирные планы по урегулированию на Украине представляли и другие страны, в том числе Китай и Бразилия.
Путин в июне предложил Украине российские условия мира. Среди них: вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, международное признание регионов, нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус для Украины и снятие санкций. Украина настаивает на выводе российских войск и возврате к границам 1991 года.