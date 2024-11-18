Bloomberg узнал, что Эрдоган представит на G20 мирный план по Украине

Эрдоган уже предлагал украинскому президенту посредничество в мирных переговорах. Весной 2022 года очная встреча российской и украинской делегаций состоялась в Стамбуле. Тогда были достигнуты договоренности, но Киев отказался от них. Как рассказывал в ноябре 2023 года глава украинской делегации Давид Арахамия, это было сделано по совету британского премьера Бориса Джонсона. Президент России Владимир Путин, комментируя позже эти слова, назвал печальным решение Киева под влиянием Джонсона, отметив, что военные действия могли прекратиться еще в 2022 году.