Губернатор Краснодарского края заявил о необходимости создания казачьей экономики

В Краснодарском крае необходимо продолжить создавать казачью экономику. Об этом заявил губернатор Вениамин Кондратьев на отчетном сборе Кубанского казачьего общества.
«Только сильные хозяйства способны стать опорой для казачьих обществ, открыть новые возможности для укрепления независимости Кубанского казачьего войска», — подчеркнул глава региона.
По словам губернатора, укреплять экономику должны будут в том числе и казачьи рынки, которые заработают в 2025 году во всех районах Краснодарского края.
«России и Кубани нужно сильное, сплоченное казачье войско, которым будут гордиться наши дети и внуки», — отметил Вениамин Кондратьев.