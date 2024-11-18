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Над Россией уничтожены 59 украинских дронов. Военная операция, день 999-й

За ночь уничтожены 59 украинских дронов над пятью регионами России, заявили в Минобороны. Российские военные предотвратили прорыв ДРГ на Херсонском направлении, сообщило РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена разрешила Украине удары дальнобойным оружием по Курской области, чтобы удержать КНДР от отправки «дополнительных войск» в Россию, пишет Axios. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Источник: Газета.Ру

08:49 ❗️ 11 человек (в том числе двое детей) погибли, 68 ранены в результате удара по украинским Сумам накануне, сообщила «Страна».

В городе пропало энергоснабжение, рассказали в областной военной администрации.

08:37 Польша «с величайшей симпатией» позволит Украине занять здание российского консульства в Познани, если такая просьба поступит от Киева. Об этом заявил глава польского МИД Радослав Сикорский.

08:34.

08:32 Власти Белгородской области выдали жителям приграничья более 1 тысячи детекторов беспилотных летательных аппаратов, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«Приборы позволяют определить приближение БПЛА, укрыться, передать информацию соседям», — рассказал он.

08:27 Российские войска продвинулись на Ореховском направлении Запорожской линии фронта в сторону села Малая Токмачка, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

08:26 ❗️ Десять жителей Горловки получили ранения при атаке БПЛА на маршрутку, сообщает мэр Иван Приходько.

08:22 Администрация президента США Джо Байдена разрешила Украине удары дальнобойным оружием, чтобы ~удержать КНДР от отправки дополнительных войск в Россию,~ пишет Axios со ссылкой на источник.

По данным издания, американцы сообщили властям Украины о решении порядка трех дней назад.

Кроме того, по информации собеседника издания, разрешение на использование ракет ATACMS распространяется только на Курскую область.

08:14 Российские военные предотвратили прорыв ДРГ на Херсонском направлении, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовой структуре.

«В составе ДРГ ВСУ была военнослужащая-женщина», — рассказал собеседник агентства.

08:08 ? В Раменском и Павлово-Посадском городских округах Подмосковья сбиты бесплотники, летевшие на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, жертв и разрушений нет.

08:06 ? За ночь уничтожены 59 украинских БПЛА над Московской, Брянской, Курской, Белгородской и Тульской областями, сообщили в Минобороны РФ.

08:00 Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня 999-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает онлайн о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.