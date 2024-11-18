Над Россией уничтожены 59 украинских дронов. Военная операция, день 999-й

08:49 ❗️ 11 человек (в том числе двое детей) погибли, 68 ранены в результате удара по украинским Сумам накануне, сообщила «Страна».

В городе пропало энергоснабжение, рассказали в областной военной администрации.

08:37 Польша «с величайшей симпатией» позволит Украине занять здание российского консульства в Познани, если такая просьба поступит от Киева. Об этом заявил глава польского МИД Радослав Сикорский.

08:34.

08:32 Власти Белгородской области выдали жителям приграничья более 1 тысячи детекторов беспилотных летательных аппаратов, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«Приборы позволяют определить приближение БПЛА, укрыться, передать информацию соседям», — рассказал он.

08:27 Российские войска продвинулись на Ореховском направлении Запорожской линии фронта в сторону села Малая Токмачка, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

08:26 ❗️ Десять жителей Горловки получили ранения при атаке БПЛА на маршрутку, сообщает мэр Иван Приходько.

08:22 Администрация президента США Джо Байдена разрешила Украине удары дальнобойным оружием, чтобы ~удержать КНДР от отправки дополнительных войск в Россию,~ пишет Axios со ссылкой на источник.

По данным издания, американцы сообщили властям Украины о решении порядка трех дней назад.

Кроме того, по информации собеседника издания, разрешение на использование ракет ATACMS распространяется только на Курскую область.

08:14 Российские военные предотвратили прорыв ДРГ на Херсонском направлении, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовой структуре.

«В составе ДРГ ВСУ была военнослужащая-женщина», — рассказал собеседник агентства.

08:08 ? В Раменском и Павлово-Посадском городских округах Подмосковья сбиты бесплотники, летевшие на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, жертв и разрушений нет.

08:06 ? За ночь уничтожены 59 украинских БПЛА над Московской, Брянской, Курской, Белгородской и Тульской областями, сообщили в Минобороны РФ.

08:00 Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня 999-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает онлайн о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.