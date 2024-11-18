Иван Носков: «Будем искать все возможности для привлечения туристов в Самару»

По словам Сергея Калмыкова, презентовать свои идеи по развитию туристического потенциала поселка Ивану Носкову — уникальная возможность: «У Прибрежного своя особенная атмосфера. Но сейчас она явно недооценена и жителями Самары, и гостями города. Моя идея в том, чтобы сделать поселок привлекательным для людей всех возрастов, чтобы люди стремились здесь не только отдыхать, но и жить. Сейчас перед страной стоят важные задачи, поэтому наша задача здесь на местах — побеждать и улучшать нашу жизнь».