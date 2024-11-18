Иван Носков: «Будем искать все возможности для привлечения туристов в Самару»

«Обсудили идею Сергея развития туризма в поселке, сейчас он оформит ее в проект, затем наметим этапы реализации, следующим шагом будет развитие туристической инфраструктуры в Самаре. Будем искать все возможности для привлечения туристов, в том числе — и за счет конкурсов, грантов, программ поддержки. Надеюсь и на поддержку Правительства и губернатора региона», — написал на своей странице в соцсетях и.о. главы Самары Иван Носков.
По словам Сергея Калмыкова, презентовать свои идеи по развитию туристического потенциала поселка Ивану Носкову — уникальная возможность: «У Прибрежного своя особенная атмосфера. Но сейчас она явно недооценена и жителями Самары, и гостями города. Моя идея в том, чтобы сделать поселок привлекательным для людей всех возрастов, чтобы люди стремились здесь не только отдыхать, но и жить. Сейчас перед страной стоят важные задачи, поэтому наша задача здесь на местах — побеждать и улучшать нашу жизнь».
Первый этапом стало строительство информационно-справочного центра, в котором гости города могут получить информацию о местных достопримечательностях, знаковых местах и экскурсионных программах.
Напомним, развитие института кураторства по инициативе губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева стало продолжением региональной программы «Школа героев», которая была создана по аналогии с федеральной кадровой программой «Время героев». Благодаря региональной программе ветераны, участники СВО и члены их семей смогут получить необходимые навыки и компетенции, чтобы трудиться в Самарской области.