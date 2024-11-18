Приморский чиновник-коррупционер попытался сбежать от прокурорской проверки, но безуспешно

Чиновник руководил отделом благоустройства, имущественных и земельных отношений администрации Надеждинского сельского поселения. При подаче декларации о доходах он прибеднился, не указав свой доход, полученный с помощью различных инвестиционных инструментов. Он вложил в инвестиции два миллиона рублей, доходность превысила полтора миллиона рублей. Также чиновник не представил справки о доходах в отношении несовершеннолетних детей.
Прокурор, обнаружив сокрытие, потребовал у начальника сельского поселения устранить этот элемент коррупции, но начальник отдела успел уволиться по собственному желанию до завершения прокурорской проверки. Тогда прокурор инициировал завершение проверки в соответствии со статьёй 13.5 Федерального закона «О противодействии коррупции» (новелла 2023 года), подозрения в коррупции нашли своё подтверждение.
К администрации поселения и бывшему чиновнику был подан иск об изменении основания и формулировки увольнения, прокурор постановил уволить муниципального служащего «в связи с утратой доверия». Надеждинский районный суд удовлетворил этот иск. В законную силу решение ещё не вступило.