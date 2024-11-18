Приморский чиновник-коррупционер попытался сбежать от прокурорской проверки, но безуспешно

Приморский чиновник, руководивший подразделением сельской администрации, был уличён в коррупционном преступлении, но смог уволиться по собственному желанию без последствий для себя. Районный суд исправил это упущение, и теперь причиной увольнения служащего будет значиться «утрата доверия», сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на прокуратуру Приморского края.