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Приморский чиновник-коррупционер попытался сбежать от прокурорской проверки, но безуспешно

Приморский чиновник, руководивший подразделением сельской администрации, был уличён в коррупционном преступлении, но смог уволиться по собственному желанию без последствий для себя. Районный суд исправил это упущение, и теперь причиной увольнения служащего будет значиться «утрата доверия», сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на прокуратуру Приморского края.

Источник: ДЕЙТА

Чиновник руководил отделом благоустройства, имущественных и земельных отношений администрации Надеждинского сельского поселения. При подаче декларации о доходах он прибеднился, не указав свой доход, полученный с помощью различных инвестиционных инструментов. Он вложил в инвестиции два миллиона рублей, доходность превысила полтора миллиона рублей. Также чиновник не представил справки о доходах в отношении несовершеннолетних детей.

Прокурор, обнаружив сокрытие, потребовал у начальника сельского поселения устранить этот элемент коррупции, но начальник отдела успел уволиться по собственному желанию до завершения прокурорской проверки. Тогда прокурор инициировал завершение проверки в соответствии со статьёй 13.5 Федерального закона «О противодействии коррупции» (новелла 2023 года), подозрения в коррупции нашли своё подтверждение.

К администрации поселения и бывшему чиновнику был подан иск об изменении основания и формулировки увольнения, прокурор постановил уволить муниципального служащего «в связи с утратой доверия». Надеждинский районный суд удовлетворил этот иск. В законную силу решение ещё не вступило.

Прокуратура