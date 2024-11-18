Лукашенко обратился к султану Омана, сказав о 30-летней дружбе

Ранее мы писали о том, что Лукашенко поздравил народ Латвии, отметив исторические связи двух государств. Рассказывали мы и о том, что вице-премьер Беларуси сообщил о текущей и перспективной ситуации с сахаром в республике, а также о том, что с урожаем картофеля, лука и моркови (здесь про это в деталях).