Президент Беларуси Александр Лукашенко обратился к султану Омана, сказав о 30-летней дружбе.
Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил, как передает его пресс-служба, поздравил султана Омана Хайсама бен Тарека аль Саида и жителей этой страны с Национальным днем.
Лукашенко подчеркнул, что деятельность Хайсама бен Тарека аль Саида «по развитию Омана как центра экономической и политической стабильности в регионе, стратегические инициативы по модернизации инфраструктуры создают условия для роста благополучия оманских граждан и укрепляют международный авторитет Султаната».
Белорусский президент таже констатировал, что республику и Оман связывает более чем 30-летняя дружба, две страны целенаправленно и последовательно углубляют взаимодействие во всех сферах.
«Буду очень рад встретиться с Вами для обсуждения перспектив развития наших отношений», — отметил Лукашенко, обращаясь к Хайсаму бен Тареку аль Саиду.
Султану Омана президент Беларуси пожалел отличного здоровья и осуществления планов, а народу Султаната — мира и дальнейшего прогресса.
Ранее мы писали о том, что Лукашенко поздравил народ Латвии, отметив исторические связи двух государств. Рассказывали мы и о том, что вице-премьер Беларуси сообщил о текущей и перспективной ситуации с сахаром в республике, а также о том, что с урожаем картофеля, лука и моркови (здесь про это в деталях).