Казахстан намерен поставлять зерно в Гонконг и Вьетнам

Казахстан планирует отправить 1,5−2 миллиона тонн в страны Западной Европы и Северной Африки.
Еще столько же будет направлено в западные регионы Афганистана и восточные территории Ирана.
«Еще 6−8 млн тонн будет поставлено на наши традиционные рынки — в страны Центральной Азии. Во время моей поездки в Узбекистан мы достигли договоренности с Узбекистаном на поставку 3,5 миллиона тонн».
Кыргызстан, который раньше закупал около 500 тысяч тонн ежегодно, возобновил интерес к казахстанскому зерну. Также заметен растущий спрос со стороны Таджикистана. В Китай отправят около 2 миллионов тонн. Он отметил, что после нескольких лет перерыва возобновились поставки в Иран.
Кроме того, Казахстан открывает новые маршруты.
«В начале следующего года планирую участвовать в встрече в Синьцзяне с главами Гонконга и Синьцзян-Уйгурского автономного района. Также у нас есть цель наладить поставки зерна в контейнерах в Гонконг и Вьетнам».
По данным вице-премьера, за два месяца уже экспортировано 2,1 миллиона тонн зерна. Если темпы сохранятся, общий объем экспорта в этом году может достичь 12 миллионов тонн.