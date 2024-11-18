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Казахстан намерен поставлять зерно в Гонконг и Вьетнам

АЛМАТЫ, 18 ноя — Sputnik. Вице-премьер Серик Жумангарин рассказал, в какие страны будет реализоваться казахстанские зерно в этом году.

Источник: Sputnik.kz

Казахстан планирует отправить 1,5−2 миллиона тонн в страны Западной Европы и Северной Африки.

Еще столько же будет направлено в западные регионы Афганистана и восточные территории Ирана.

«Еще 6−8 млн тонн будет поставлено на наши традиционные рынки — в страны Центральной Азии. Во время моей поездки в Узбекистан мы достигли договоренности с Узбекистаном на поставку 3,5 миллиона тонн».

сказал Жумангарин на расширенном заседании комитета мажилиса о вопросах хранения и реализации урожая.

Кыргызстан, который раньше закупал около 500 тысяч тонн ежегодно, возобновил интерес к казахстанскому зерну. Также заметен растущий спрос со стороны Таджикистана. В Китай отправят около 2 миллионов тонн. Он отметил, что после нескольких лет перерыва возобновились поставки в Иран.

Кроме того, Казахстан открывает новые маршруты.

«В начале следующего года планирую участвовать в встрече в Синьцзяне с главами Гонконга и Синьцзян-Уйгурского автономного района. Также у нас есть цель наладить поставки зерна в контейнерах в Гонконг и Вьетнам».

отметил Жумангарин.

По данным вице-премьера, за два месяца уже экспортировано 2,1 миллиона тонн зерна. Если темпы сохранятся, общий объем экспорта в этом году может достичь 12 миллионов тонн.

экономика
сельское хозяйство