Казахстан намерен поставлять зерно в Гонконг и Вьетнам

Кыргызстан, который раньше закупал около 500 тысяч тонн ежегодно, возобновил интерес к казахстанскому зерну. Также заметен растущий спрос со стороны Таджикистана. В Китай отправят около 2 миллионов тонн. Он отметил, что после нескольких лет перерыва возобновились поставки в Иран.