Жесткий «сухой закон» готовятся ввести в одном из регионов РФ

В Вологодской области депутаты регионального парламента рассмотрят законопроект о введении строгих рамок продажи алкоголя в розничных магазинах. Если закон примут, то купить спиртное можно будет только в течение двух часов в будние дни. В других субъектах РФ следовать примеру Вологды пока не торопятся.