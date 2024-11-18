Жесткий «сухой закон» готовятся ввести в одном из регионов РФ

Как сообщают «Ведомости», с законодательной инициативой об ужесточении продажи алкоголя выступил губернатор Вологодской области Георгий Филимонов. Законопроект подразумевает, что продажа спиртного в регионе будет разрешена в будние дни с 12:00 до 14:00. В выходные и праздничные дни режим торговли останется привычным — с 8:00 до 23:00.
Парламентарии Вологодской области рассмотрят законопроект 27 ноября. Если депутаты одобрят его, то ограничения на реализацию спиртного в рознице вступят в силу с 1 марта 2025 года.
Введение жесткого сухого закона спикер заксобрания региона Сергей Жестянников объяснил необходимостью принятия мер для улучшения демографической ситуации. Население области сократилось за год на 7,5 тыс. человек. Более 70% смертей жителей трудоспособного возраста связано с употреблением спиртного.
Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов призвал власти регионов России также ввести ограничения на розничную продажу алкоголя. Пока в субъектах только обсуждают законодательную инициативу. Председатель бюджетно-финансового комитета заксобрания Санкт-Петербурга Денис Четырбок заявил, что двухчасовые рамки продажи спиртного — радикальная мера. Представитель парламента Ленинградской области Михаил Коломыцев, напротив, считает, что опыт Вологодчины следует принять во внимание.
В Ненецком автономном округе депутаты предполагают, что принятие сухого закона может способствовать «народосбережению». Член собрания депутатов НАО Матвей Чупров предложил даже полностью запретить реализацию алкоголя в сельских населенных пунктах. В Коми уже разрабатывается законопроект об увеличении утреннего времени запрета алкогольной продукции. В Карелии перспективы введения сухого закона не обсуждаются, а в Новгородской области планируют прежде, чем вводить строгие временные рамки на продажу спиртного, оценить опыт Вологды.
В Красноярском крае ранее с инициативой ввести ограничения продажи алкоголя выступил начальник краевого главка МВД Александр Речицкий. Он предложил запретить реализацию спиртного в розничных торговых точках по пятницам.