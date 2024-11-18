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Попшой принимает участие в Совете по иностранным делам ЕС в Брюсселе

КИШИНЕВ, 18 ноя — Sputnik. Глава министерства иностранных дел (МИД) Молдовы вице-премьер Михай Попшой отправился с рабочим визитом в Брюссель. Там он примет участие в заседании Совета по иностранным делам вместе с главами МИД государств-членов Европейского Союза, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства Молдовы.

Источник: Sputnik.md

Там также отметили, что молдавский министр иностранных дел принимает участие в мероприятии по приглашению своих коллег из Румынии и Литвы Луминицы Одобеску и Габриэлюса Ландсбергиса. Председательствовать на заседании будет верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррелль.

В ходе визита в Брюссель глава МИД Молдовы проведет также встречи с назначенным комиссаром ЕС по обороне и космосу Андрюсом Кубилюсом, главой кабинета избранного председателя Евросовета Педро Лурти, главой комитета по иностранным делам Дэвидом Макаллистером, председателем подкомитета по безопасности и обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерманн, а также главой комитета Европарламента по связям с Молдовой Зигфридом Мурешаном.

Также в Брюсселе пройдет двусторонняя встреча главы МИД Молдовы с министром иностранных дел Италии Антонио Таяни.

ЕС