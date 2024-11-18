Попшой принимает участие в Совете по иностранным делам ЕС в Брюсселе

Там также отметили, что молдавский министр иностранных дел принимает участие в мероприятии по приглашению своих коллег из Румынии и Литвы Луминицы Одобеску и Габриэлюса Ландсбергиса. Председательствовать на заседании будет верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррелль.
В ходе визита в Брюссель глава МИД Молдовы проведет также встречи с назначенным комиссаром ЕС по обороне и космосу Андрюсом Кубилюсом, главой кабинета избранного председателя Евросовета Педро Лурти, главой комитета по иностранным делам Дэвидом Макаллистером, председателем подкомитета по безопасности и обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерманн, а также главой комитета Европарламента по связям с Молдовой Зигфридом Мурешаном.
Также в Брюсселе пройдет двусторонняя встреча главы МИД Молдовы с министром иностранных дел Италии Антонио Таяни.