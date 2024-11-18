Попшой принимает участие в Совете по иностранным делам ЕС в Брюсселе

Там также отметили, что молдавский министр иностранных дел принимает участие в мероприятии по приглашению своих коллег из Румынии и Литвы Луминицы Одобеску и Габриэлюса Ландсбергиса. Председательствовать на заседании будет верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррелль.