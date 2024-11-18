Трентон
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трудовая миграция: во Владивостоке обсудили легальное трудоустройство узбекистанцев

ТАШКЕНТ, 18 ноя — Sputnik. Сотрудничество в сфере трудовой миграции обсудили представители Генерального консульства Узбекистана во Владивостоке с замдиректора по персоналу крупной строительной компании «Яв-Строй» Приморского края РФ Валерием Вычужаниным, сообщает ИА «Дунё».

Источник: Sputnik.uz

Российский предприниматель представил информацию о жилых комплексах, которые сейчас строит предприятие в Приморском крае, и имеющихся вакансиях.

«Выражена готовность принимать на работу граждан Узбекистана и развивать сотрудничество в сфере трудовой миграции».

говорится в сообщении.

В свою очередь дипломаты рассказали о мерах, которые предпринимает правительство республики для социальной, правовой, материальной и культурной поддержки граждан страны, работающих за рубежом, правовых процедурах для трудоустройства соотечественников.

Малайзийская компания заинтересована в привлечении трудовых мигрантов из Узбекистана.

Речь шла о проекте соответствующего договора и перечне необходимых документов о сотрудничестве с Миграционной службой России.

Работу в этом направлении договорились начать как можно скорее.

экономика
занятость