Трудовая миграция: во Владивостоке обсудили легальное трудоустройство узбекистанцев

Российский предприниматель представил информацию о жилых комплексах, которые сейчас строит предприятие в Приморском крае, и имеющихся вакансиях.
«Выражена готовность принимать на работу граждан Узбекистана и развивать сотрудничество в сфере трудовой миграции».
В свою очередь дипломаты рассказали о мерах, которые предпринимает правительство республики для социальной, правовой, материальной и культурной поддержки граждан страны, работающих за рубежом, правовых процедурах для трудоустройства соотечественников.
Малайзийская компания заинтересована в привлечении трудовых мигрантов из Узбекистана.
Речь шла о проекте соответствующего договора и перечне необходимых документов о сотрудничестве с Миграционной службой России.
Работу в этом направлении договорились начать как можно скорее.