Глава самарского правительства Смирнов: «Царская корона пылится в углу кабинета»

«Что до “царской короны”, был наслышан о ней, но уже с первых дней работы убедился в ее полной бесполезности. Никак не расширяет она сутки до 36 часов, не позволяет клонировать компетентных людей. Да и как начинаешь примерять — болезненно давит. Так что пылится в дальнем углу кабинета без надобности», — написал Михаил Смирнов.