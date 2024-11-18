Глава самарского правительства Смирнов: «Царская корона пылится в углу кабинета»

Председатель правительства Самарской области Михаил Смирнов ответил на претензии местных жителей, которые пишут, что он зазнался и не отвечает в социальных сетях на обращения. Он отметил, что сообщения читает все лично. Об этом первый вице-губернатор рассказал в своем телеграм-канале.
«Что до “царской короны”, был наслышан о ней, но уже с первых дней работы убедился в ее полной бесполезности. Никак не расширяет она сутки до 36 часов, не позволяет клонировать компетентных людей. Да и как начинаешь примерять — болезненно давит. Так что пылится в дальнем углу кабинета без надобности», — написал Михаил Смирнов.
Он сообщил, что помощникам отвечать на обращения жителей от своего имени не разрешает из-за формальных отписок. Что-то председатель областного правительства пересылает ответственным сотрудникам, а что-то откладывает в памяти.
Сейчас сам он реагирует только на обращения участников СВО и их семей. Также отвечает, если получаю интересные резюме или компетентные идеи по перенастройке работы органов государственной власти региона или отдельных процессов управления.