Врио мэра Челябинска отчитал главу Курчатовского района: «Он обязан быть на месте»

Врио мэра Челябинска также напомнил всем главам районов, что они обязаны быть на месте в любой календарный день и в любое время. ЧП со школьником случилось в Курчатовском районе в воскресенье. 11-летний мальчик провалился в яму с кипятком и был госпитализирован. Мальчик с другом хотели посмотреть, что скрывает бетонная плита и один из детей упал в кипяток.