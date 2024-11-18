Врио мэра Челябинска отчитал главу Курчатовского района: «Он обязан быть на месте»

«Вчера до поздней ночи на месте работал Александр Сергеевич Астахов. Вас я там что-то не видел. Глава района, он обязан быть на месте, если что-то случилось. Особенно если эта ситуация угрожает жизни и здоровью людей».
Врио мэра Челябинска также напомнил всем главам районов, что они обязаны быть на месте в любой календарный день и в любое время. ЧП со школьником случилось в Курчатовском районе в воскресенье. 11-летний мальчик провалился в яму с кипятком и был госпитализирован. Мальчик с другом хотели посмотреть, что скрывает бетонная плита и один из детей упал в кипяток.