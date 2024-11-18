Le Figaro удалила данные о разрешении Лондона и Парижа на удары по России

«Французы и британцы вслед за США разрешили Украине поразить российскую территорию своими дальнобойными ракетами SCALP/Storm Shadow», — такой отрывок содержался в опубликованной версии статьи. В новой версии осталось лишь сообщение о том, что такое разрешение дал президент США Джо Байден в отношении ракет ATACMS.