Трентон
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Le Figaro удалила данные о разрешении Лондона и Парижа на удары по России

Французская газета Le Figaro, сообщившая накануне, что Франция и Великобритания вслед за США разрешили Киеву применять свои ракеты для ударов вглубь России, удалила эту информацию из опубликованной статьи. Внимание на это обратила «Страна».

Источник: AP 2024

«Французы и британцы вслед за США разрешили Украине поразить российскую территорию своими дальнобойными ракетами SCALP/Storm Shadow», — такой отрывок содержался в опубликованной версии статьи. В новой версии осталось лишь сообщение о том, что такое разрешение дал президент США Джо Байден в отношении ракет ATACMS.

Еще в сентябре The Times писала, что Франция и Британия поддерживают решение снять ограничения на использование дальнобойных ракет Украиной. Страны поставляют ракеты Storm Shadow и SCALP. Однако некоторые компоненты этих ракет — американского производства, для их использования необходимо разрешение США.