Алексей Беспрозванных попросил калининградцев делиться идеями о праздновании 80-летия Победы

Власти в Калининградской области готовятся в 2025 году отметить 80 лет Победы в Великой Отечественной войне. Накануне юбилейных торжеств всем желающим предложили поучаствовать в планировании мероприятий. В своем телеграм-канале губернатор Алексей Беспрозванных предложил калининградцам пройти опрос и предложить идеи празднования.