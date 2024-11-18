Алексей Беспрозванных попросил калининградцев делиться идеями о праздновании 80-летия Победы

Власти в Калининградской области готовятся в 2025 году отметить 80 лет Победы в Великой Отечественной войне. Накануне юбилейных торжеств всем желающим предложили поучаствовать в планировании мероприятий. В своем телеграм-канале губернатор Алексей Беспрозванных предложил калининградцам пройти опрос и предложить идеи празднования.
Глава региона разместил ссылку на «опрос, чтобы каждый смог поучаствовать: предложить идею, готовый проект или стать партнером».
В анкете есть возможность внести предложение «по привлечению финансовых средств».