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Алексей Беспрозванных попросил калининградцев делиться идеями о праздновании 80-летия Победы

Всем желающим предложили заполнить анкету.

Источник: РИА "Новости"

Власти в Калининградской области готовятся в 2025 году отметить 80 лет Победы в Великой Отечественной войне. Накануне юбилейных торжеств всем желающим предложили поучаствовать в планировании мероприятий. В своем телеграм-канале губернатор Алексей Беспрозванных предложил калининградцам пройти опрос и предложить идеи празднования.

Глава региона разместил ссылку на «опрос, чтобы каждый смог поучаствовать: предложить идею, готовый проект или стать партнером».

В анкете есть возможность внести предложение «по привлечению финансовых средств».