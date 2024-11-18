Владимир Путин назвал КФУ одним из ведущих просветительских центров России

«Сегодня КФУ — в ряду ведущих просветительских центров страны. Здесь по-прежнему царит атмосфера смелого научного поиска и крепкого студенческого братства, помогающая добиваться успехов в работе и учёбе, воплощать в жизнь намеченные планы».
Президент РФ отметил, что университету удалось сохранить традиции и быть открытым новому. Владимир Путин также упомянул, что среди выпускников КФУ талантливые люди, внесшие вклад в развитие образования, науки, медицины, культуры, литературу
По мнению президента России, в вузе опытные педагоги, работают с современными технологиями, что позволяет объединять в нем инициативных молодых людей.