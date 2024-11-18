Трентон
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Владимир Путин назвал КФУ одним из ведущих просветительских центров России

Президент России Владимир Путин поздравил Казанский федеральный университет с 220-летием и назвал его одним из ведущих просветительских центров России. Об этом сообщили в пресс-службе президента.

«Сегодня КФУ — в ряду ведущих просветительских центров страны. Здесь по-прежнему царит атмосфера смелого научного поиска и крепкого студенческого братства, помогающая добиваться успехов в работе и учёбе, воплощать в жизнь намеченные планы».

заявил Владимир Путин

Президент РФ отметил, что университету удалось сохранить традиции и быть открытым новому. Владимир Путин также упомянул, что среди выпускников КФУ талантливые люди, внесшие вклад в развитие образования, науки, медицины, культуры, литературу и т. д.

По мнению президента России, в вузе опытные педагоги, работают с современными технологиями, что позволяет объединять в нем инициативных молодых людей.

Путин Владимир
образование