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Губернатор Кубани рассказал об открытии выставки «ЮГАГРО-2024»

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев рассказал об открытии выставки «ЮГАГРО-2024» в Краснодаре.

31-я Международная выставка сельхозтехники, оборудования и материалов для производства и переработки растениеводческой сельхозпродукции пройдет 19—22 ноября в «Экспоград Юг».

По словам главы региона, будет представлена полная линейка сельскохозяйственной техники, оборудования и материалов для обработки земли и растениеводства.

— Участниками выставки станут 30 промпредприятий, специализирующихся на сельхозмашиностроении. Сегодня промышленность региона практически полностью покрывает потребности краевых сельхозпроизводителей в технике. Благодаря широким мерам поддержки отрасли нам удается решать вопросы импортозамещения и продовольственной безопасности, — сказал Вениамин Кондратьев.

Всего будут участвовать 600 отечественных и иностранных компаний. Пройдет более 40 деловых мероприятий.

Региональную экспозицию обрабатывающих производств площадью 500 квадратных метров организует министерство промышленной политики, а также Фонд развития промышленности края. Ее разместят на уличной площадке.

«ЮГАГРО» посетят аграрии, сотрудники сельскохозяйственных кооперативов, компаний, дистрибьюторы техники, представители госорганов, финансовых структур почти из 80 регионов.