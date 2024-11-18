Губернатор Кубани рассказал об открытии выставки «ЮГАГРО-2024»

— Участниками выставки станут 30 промпредприятий, специализирующихся на сельхозмашиностроении. Сегодня промышленность региона практически полностью покрывает потребности краевых сельхозпроизводителей в технике. Благодаря широким мерам поддержки отрасли нам удается решать вопросы импортозамещения и продовольственной безопасности, — сказал Вениамин Кондратьев.