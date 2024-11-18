Губернатор Кубани рассказал об открытии выставки «ЮГАГРО-2024»

31-я Международная выставка сельхозтехники, оборудования и материалов для производства и переработки растениеводческой сельхозпродукции пройдет
По словам главы региона, будет представлена полная линейка сельскохозяйственной техники, оборудования и материалов для обработки земли и растениеводства.
— Участниками выставки станут 30 промпредприятий, специализирующихся на сельхозмашиностроении. Сегодня промышленность региона практически полностью покрывает потребности краевых сельхозпроизводителей в технике. Благодаря широким мерам поддержки отрасли нам удается решать вопросы импортозамещения и продовольственной безопасности, — сказал Вениамин Кондратьев.
Всего будут участвовать 600 отечественных и иностранных компаний. Пройдет более 40 деловых мероприятий.
Региональную экспозицию обрабатывающих производств площадью 500 квадратных метров организует министерство промышленной политики, а также Фонд развития промышленности края. Ее разместят на уличной площадке.
«ЮГАГРО» посетят аграрии, сотрудники сельскохозяйственных кооперативов, компаний, дистрибьюторы техники, представители госорганов, финансовых структур почти из 80 регионов.