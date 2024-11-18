Вячеслав Федорищев отправил в отставку министра здравоохранения

Прежде чем озвучить это решение, губернатор Вячеслав Федорищев сообщил, что перед заседанием встретился с сотрудником скорой помощи. Медик с коллегами ранее обращался к главе региона с жалобами на организацию работы службы.
«Подробно рассказали, как устроена медицинская помощь с точки зрения водителя и младшего медперсонала. Про 20-минутные регламенты доезда, по компетенции сотрудников — это опытные врачи или студенты в основной массе», — обозначил контуры той беседы губернатор.
После этого медик подвергся давлению на работе и обратился за защитой к Вячеславу Федорищеву.
«Армен Сисакович, без обид — переходим на другую работу. По вашей дальнейшей траектории обсудим после совещания», — обратился к министру губернатор.
Напомним, Армен Бенян возглавлял минздрав с 2020 года. До того он трудился главрачом СОКБ им. В. Д. Середавина.