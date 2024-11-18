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Андрей Бочаров поручил подготовить регион к сезонному обострению ОРВИ

18 ноября в администрации Волгоградской области состоялось оперативное совещание под председательством губернатора Андрея Бочарова.

Как сообщает ИА «Высота 102», руководитель подвёл предварительные итоги компании по иммунизации населения, а также дал поручения о подготовке госструктур к сезонному ухудшению эпидемиологической обстановки.

На текущий момент иммунитет к ОРВИ имеют 1,3 млн волгоградцев. Прививочный план выполнен на 99,2%.

— Возможность сделать прививку от гриппа для жителей Волгоградской области сохранится до конца текущей недели — в прививочных кабинетах, поликлиниках, районных больницах, в ФАПах, кабинетах врачей общей практики, в мобильных прививочных комплексах, — подчеркнул Андрей Бочаров.

В преддверии увеличения темпов заболеваемости, глава региона поручил профильным ведомствам оказать меры поддержки медицинским учреждениям, задействованным в приёме больных ОРВИ; обеспечить оперативную работу медицинских лабораторий; создать в поликлиниках, больницах и аптеках необходимый запас лекарственных препаратов и дезинфицирующих средств.