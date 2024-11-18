Для бывшего заместителя министра культуры Новосибирской области запросили два года условно

Уточняется, что Буланкин, находясь на должности директора ГБУК «Центр креативных индустрий» в 2021 году, издал приказ о премировании работников на общую сумму 100 тыс. руб., позже эти деньги он собрал с людей для проведения фестиваля «Обское кольцо».