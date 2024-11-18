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Для бывшего заместителя министра культуры Новосибирской области запросили два года условно

Два года условно запросили для экс-замминистра культуры.

Источник: AP 2024

Как сообщается в пресс-службе Управления Судебного департамента в Новосибирской области, прокуроры требуют назначить бывшему заместителю министра культуры Новосибирской области Виктору Буланкину два года условно — он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ.

Уточняется, что Буланкин, находясь на должности директора ГБУК «Центр креативных индустрий» в 2021 году, издал приказ о премировании работников на общую сумму 100 тыс. руб., позже эти деньги он собрал с людей для проведения фестиваля «Обское кольцо».

Прокуроры потребовали снизить сумму ущерба до 55 000 рублей и назначить наказание в виде двух лет условного лишения свободы с испытательным сроком в один год.

Напомним, что очередное заседание по делу лжегазовщиков состоялось в Новосибирске.