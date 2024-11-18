В администрации Хабаровска произошли кадровые изменения

В администрации Хабаровска произошли новые назначения. Мэр города утвердил кандидатуры на должности заместителя мэра по социальным вопросам и руководителя городского управления культуры. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Заместителем мэра Хабаровска по социальным вопросам стал Антон Ярошенко. Ему 42 года, он окончил Хабаровский институт искусств и культуры. В муниципальной службе работает больше 20 лет, 10 из них — на руководящих должностях.
Руководителем городского управления культуры назначили Ирину Жолобову. Ей 52 года, она выпускница Хабаровского педагогического университета. За плечами — 16 лет работы в муниципалитете, девять из них на постах руководителя.
Ранее на должность вице-мэра Хабаровска был назначен Денис Митрофанов. Он родился в 1979 году в Сахалинской области, окончил юридический институт ТОГУ и имеет значительный опыт работы в правительстве края и администрации Хабаровска.