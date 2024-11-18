Мэрия Уфа подготовила проект бездефицитного бюджета на 3 года. Ожидаемые доходы и расходы в 2025 году составят 41,6 млрд руб. Об этом сообщили в финансовом управлении мэрии.
Проект бюджета на 2025−2027 года был внесен в Горсовет Уфы. Полностью он будет скорректирован после принятия во втором чтении закона о бюджете Башкирии. Общий объём документа — более 600 листов.
Сообщается, что бюджет столицы будет направлен на финансирование социальных программ, благоустройство территории города, ремонт и строительство дорог.