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Мэрия Уфа подготовила проект бездефицитного бюджета на 3 года

Ожидаемые доходы и расходы в 2025 году составят 41,6 млрд руб.

Источник: Город Уфа

Мэрия Уфа подготовила проект бездефицитного бюджета на 3 года. Ожидаемые доходы и расходы в 2025 году составят 41,6 млрд руб. Об этом сообщили в финансовом управлении мэрии.

Проект бюджета на 2025−2027 года был внесен в Горсовет Уфы. Полностью он будет скорректирован после принятия во втором чтении закона о бюджете Башкирии. Общий объём документа — более 600 листов.

Сообщается, что бюджет столицы будет направлен на финансирование социальных программ, благоустройство территории города, ремонт и строительство дорог.

экономика
бюджет