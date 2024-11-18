Ким Чен Ын заявил о наращивании ядерной мощи КНДР

Глава КНДР подчеркнул, что усиление военных и оборонных возможностей страны необходимо для предотвращения военных действий и нанесения предупредительного удара по врагам в случае необходимости. Главной угрозой для мира на Корейском полуострове Ким Чен Ын назвал военное партнерство США, Южной Кореи и Японии.