Ким Чен Ын заявил о наращивании ядерной мощи КНДР

О наращивании ядерной мощи страны Ким Чен Ын заявил во время четвертого совещания командиров и политруков батальонов Корейской народной армии (КНА). Корейские СМИ обратили внимание, что в таком формате встреча состоялась впервые за последнее десятилетие.
«Мы будем укреплять наши силы самообороны, основывающиеся на ядерных вооружениях, без ограничений», — цитирует Ким Чен Ына «Интерфакс».
Глава КНДР подчеркнул, что усиление военных и оборонных возможностей страны необходимо для предотвращения военных действий и нанесения предупредительного удара по врагам в случае необходимости. Главной угрозой для мира на Корейском полуострове Ким Чен Ын назвал военное партнерство США, Южной Кореи и Японии.
Лидер Северной Кореи выразил уверенность, что Соединенные Штаты Америки намеренно развязывают противостояние с Россией, используя Украину, что может привести к третьей мировой войне.
Ким Чен Ын встретился с командирами КНА в пятницу, но корейские СМИ сообщили о мероприятии только 18 ноября.
Ранее Ким Чен Ын потребовал обеспечить полную готовность Вооруженных сил КНДР для быстрого реагирования при нарастании напряженности на Корейском полуострове. Лидер КНДР выразил обеспокоенность по поводу возможных действий США и Южной Кореи.