Самарский минпром возглавил Денис Гурков

По данным Волга Ньюс, назначение состоялось 14 ноября.
В отставку с прежнего места работы Гурков ушел 8 ноября. «Денис Реомальдович переходит на аналогичную должность в Самарской области. Договорились, что будем активнее взаимодействовать и с самой областью, и со всем Поволжьем», — написал тогда глава Карелии Артур Парфенчиков в сети «ВКонтакте».
До переезда в Карелию Денис Гурков работал в Башкирии — директором в ряде частных компаний, а затем заместителем министра промышленности, энергетики и инноваций.
Предшественник Гуркова в самарском минпроме Олег Волков был отправлен в отставку 5 ноября.