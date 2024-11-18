Самарский минпром возглавил Денис Гурков

В отставку с прежнего места работы Гурков ушел 8 ноября. «Денис Реомальдович переходит на аналогичную должность в Самарской области. Договорились, что будем активнее взаимодействовать и с самой областью, и со всем Поволжьем», — написал тогда глава Карелии Артур Парфенчиков в сети «ВКонтакте».