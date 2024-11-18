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Самарский минпром возглавил Денис Гурков

Врио министра промышленности и торговли Самарской области назначен Денис Гурков, который ранее возглавлял аналогичное ведомство в Карелии. Его представил в понедельник, 18 ноября, представил губернатор Вячеслав Федорищев на заседании правительства.

По данным Волга Ньюс, назначение состоялось 14 ноября.

В отставку с прежнего места работы Гурков ушел 8 ноября. «Денис Реомальдович переходит на аналогичную должность в Самарской области. Договорились, что будем активнее взаимодействовать и с самой областью, и со всем Поволжьем», — написал тогда глава Карелии Артур Парфенчиков в сети «ВКонтакте».

До переезда в Карелию Денис Гурков работал в Башкирии — директором в ряде частных компаний, а затем заместителем министра промышленности, энергетики и инноваций.

Предшественник Гуркова в самарском минпроме Олег Волков был отправлен в отставку 5 ноября.