Дмитрий Холин покинет пост главы администрации губернатора Самарской области

С сентября 2022 года Дмитрий Холин находится на военной службе. В феврале этого года его демобилизовали, после чего по представлению тогдашнего губернатора Самарской области Дмитрия Азарова Дмитрий Холин был утвержден депутатами губдумы в должности главы администрации губернатора. Позже выяснилось, что увольнение майора Холина из рядов ВС РФ произошло незаконно — военная прокуратура после проверки признала решение о демобилизации незаконным и отменила его, так как основания, указанные в рапорте Дмитрия Холина на увольнение из вооруженных сил, не соответствовали нормам РФ.