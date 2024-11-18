Дмитрий Холин покинет пост главы администрации губернатора Самарской области

Об этом заявил губернатор Вячеслав Федорищев на оперативном совещании в правительстве региона. Как отметил губернатор, кадровое решение связано с представлением прокурора Самарской области Сергея Берижицкого.
С сентября 2022 года Дмитрий Холин находится на военной службе. В феврале этого года его демобилизовали, после чего по представлению тогдашнего губернатора Самарской области Дмитрия Азарова Дмитрий Холин был утвержден депутатами губдумы в должности главы администрации губернатора. Позже выяснилось, что увольнение майора Холина из рядов ВС РФ произошло незаконно — военная прокуратура после проверки признала решение о демобилизации незаконным и отменила его, так как основания, указанные в рапорте Дмитрия Холина на увольнение из вооруженных сил, не соответствовали нормам РФ.
Вячеслав Федорищев добавил, что планирует внести на рассмотрение депутатов губдумы кандидатуру Дмитрия Яковлева на пост руководителя администрации губернатора. Господин Яковлев является помощником губернатора Самарской области по вопросам развития профессионального спорта и созданию объектов спортивной инфраструктуры. С декабря 2021 года по октябрь 2024 года он был министром спорта Тульской области.