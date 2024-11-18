Самарских чиновников проверят на детекторе лжи

В правительстве Самарской области изменят подход к работе по борьбе с коррупцией. В частности, чиновников планируют проверять на полиграфе. Об этом губернатор Вячеслав Федорищев объявил во время оперативного совещания в понедельник, 18 ноября.