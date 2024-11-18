Лукашенко: надо обеспечить людям свободу передвижения

«Для того, чтобы все было нормально, надо обеспечить свободу передвижения людям. Когда мне говорят, что где-то там на границе у тебя со Смоленской областью кто-то кого-то проверяет, задерживает, ― мне плохо становится. Ну что мы проверяем друг друга? Да если надо кому-то обойти наши посты, они тысячу раз объедут. Они знают эти все тропы».