Лукашенко: надо обеспечить людям свободу передвижения

В понедельник 18 ноября глава государства проводит встречу с губернатором Смоленской области Василием Анохиным.
«То, что мы немножко сваливаемся по товарообороту — надо разобраться», — подчеркнул Лукашенко.
Он напомнил, что ранее товарооборот Беларуси и Смоленской области составлял около 5 млрд долларов.
На встрече с главой приграничного российского региона Лукашенко отметил, что необходимо создать сервисный центр МАЗа в Смоленской области. Также белорусская сторона хотела бы поучаствовать в обновлении парка пассажирской техники региона.
Другие важные направления сотрудничества, которые озвучил белорусский президент — это поставки дорожно-коммунальной техники, сборочные производства «БобруйскАгроМаша» и «Мотовелозавода», станкостроение. Речь шла и о поставках продовольствия.
«Для того, чтобы все было нормально, надо обеспечить свободу передвижения людям. Когда мне говорят, что где-то там на границе у тебя со Смоленской областью кто-то кого-то проверяет, задерживает, ― мне плохо становится. Ну что мы проверяем друг друга? Да если надо кому-то обойти наши посты, они тысячу раз объедут. Они знают эти все тропы».
Президент заверил, что со стороны Беларуси нет препятствий для свободного передвижения.
«Пусть люди едут, куда они хотят, — в Смоленскую область. И, наоборот, мы даже не знаем, кто приезжает со Смоленской области. Поэтому нам тормозить в этом плане людей ни в коем случае не надо. Это очень важно», — сказал он.
Ранее сообщалось, что с 1 августа Смоленская и Витебская область после долгого перерыва возобновили трансграничное пассажирское сообщение по железной дороге. Российская сторона запустила рельсовые автобусы — небольшие пригородные поезда. Они ходят от Смоленска до двух населенных пунктов Витебской области — Заольши и Осиновки. От Заольши можно добраться на местных белорусских поездах до Витебска, а от Осиновки — до Орши.
При этом до 2013 года были прямые пригородные поезда Смоленск-Орша и Смоленск-Витебск. Сейчас есть только вариант путешествия с пересадками. Он доступен для граждан Беларуси и России, то есть пассажиры должны брать с собой паспорта.