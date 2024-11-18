Абхазская оппозиция выступила с новым заявлением

«Мы идем на компромисс и соглашаемся на условие власти назначить и.о. президента Бадру Гумбу, который сегодня занимает должность вице-президента. Не все собравшиеся здесь одобряют это решение. Но мы готовы на это пойти, чтобы снять политическое напряжение», — сказал он.
Ранее оппозиция отвергала кандидатуру Гумбы в качестве временного президента до выборов.
Президент Абхазии Аслан Бжания заявил ранее, что готов выполнить требование оппозиции и подать в отставку, если сторонники оппозиции покинут захваченный правительственный квартал и до выборов страной будет управлять вице-президент Гумба.
Противостояние властей и оппозиции в Абхазии началось из-за соглашения с РФ об инвестициях, которое предусматривает строительство апартаментов в республике. Сторонники оппозиции считают, что его реализация приведет к подорожанию жилья, а также к рискам для малого и среднего бизнеса в Абхазии. Парламент должен был ратифицировать документ 15 ноября, но отложил рассмотрение вопроса из-за начавшихся протестов. Сторонники оппозиции захватили комплекс правительственных зданий в Сухуме, в том числе и администрацию президента, и потребовали отставки главы государства.
Выборы президента Абхазии должны были состояться весной 2025 года.