Германия поставит Украине дроны Helsing с искусственным интеллектом

Германия с декабря начнет поставлять Украине высокотехнологичные ударные беспилотники фирмы Helsing, сообщает Bild. Издание называет эти дроны «мини-таурусами» по аналогии с немецкими ракетами Taurus.
Сейчас на Украине уже находится несколько экземпляров, они проходят «доработку в реальных условиях эксплуатации», сообщает издание. Ожидается, что с декабря в страну будет поступать по несколько сотен таких беспилотников в месяц, всего планируется поставить 4 тыс. единиц.
По информации Bild, компания Helsing в сентябре заключила с Министерством обороны Украины контракт на поставку дронов. Финансирование поступает от федерального правительства через инициативу по комплексной безопасности, запущенную в 2016 году. В ее рамках с партнерами реализуются проекты по укреплению армии, которые могут включать в себя консультирование, обучение и оснащение гражданских или военных сил безопасности, поставки оборудования, оружия, военной техники и боеприпасов.
«Мини-Taurus» представляет собой беспилотник самолетного типа, оснащенный системами искусственного интеллекта. Программное обеспечение позволяет им в значительной степени оставаться неуязвимыми для средств подавления. Дроны от Helsing способны преодолевать средства электронной борьбы и лететь при помехах работе GPS. Дальность их действия, по информации Bild, в четыре раза превышает радиус полета дронов-камикадзе, которыми сейчас располагает украинская армия.
Их эффективность гораздо выше, чем у боевых беспилотников исключительно с ручным управлением, отметил специалист.
Министр обороны Германии Борис Писториус объявил о планах Берлина передать Украине такие дроны в июне. Он сказал, что украинские силы могут использовать их против «важнейших российских военных целей», например «командных пунктов или объектов материально-технического снабжения».
Россия осуждает поставки оружия странами Запада на Украину и считает их участниками конфликта по этой причине. В Кремле не раз заявляли, что поставки только затянут боевые действия и не изменят их исхода.