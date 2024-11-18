Германия поставит Украине дроны Helsing с искусственным интеллектом

По информации Bild, компания Helsing в сентябре заключила с Министерством обороны Украины контракт на поставку дронов. Финансирование поступает от федерального правительства через инициативу по комплексной безопасности, запущенную в 2016 году. В ее рамках с партнерами реализуются проекты по укреплению армии, которые могут включать в себя консультирование, обучение и оснащение гражданских или военных сил безопасности, поставки оборудования, оружия, военной техники и боеприпасов.