Переговоры Путина и Шольца: реакция немецких политиков оказалась неоднозначной

Глава правительства Германии Олаф Шольц провел первые с декабря 2022 года телефонные переговоры с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Лидеры двух государств беседовали около часа, обсуждая важные политические и экономические вопросы.
Общение канцлера ФРГ с президентом России вызвало бурную дискуссию в немецком политическом пространстве. Оппозиционеры из Христианско-демократического союза (ХДС) назвали звонок Шольца Путину проявлением «слабости». Член ХДС Иоганн Вадефуд счел беседу двух лидеров пиаром немецкого канцлера.
Возмутились и представители других политических сил. Так, депутат от «Зеленых» Робин Вагенер отметил, что Шольц показал в разговоре свое бессилие перед российским президентом. Представитель партии «Левые» Грегор Гизи, напротив, осудил канцлера за то, что он долго медлил со звонком Путину.
Глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер до этого сказал РИА Новости, что Шольц опять повторил неприемлемые для Москвы требования, поэтому переговоры стали пустой тратой времени.
Действительно, в результате телефонных переговоров к каким-либо результатам прийти так и не удалось. Но сам факт звонка Шольца Путину свидетельствует о начале некоторых изменений в позиции германского руководства после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США.