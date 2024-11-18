Переговоры Путина и Шольца: реакция немецких политиков оказалась неоднозначной

Возмутились и представители других политических сил. Так, депутат от «Зеленых» Робин Вагенер отметил, что Шольц показал в разговоре свое бессилие перед российским президентом. Представитель партии «Левые» Грегор Гизи, напротив, осудил канцлера за то, что он долго медлил со звонком Путину.