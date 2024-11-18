Песков: Путин сформулировал позицию о решениях по дальнобойным ударам

«Здесь позиция нашего президента, позиция российской стороны была предельно четко и недвусмысленно сформулирована главой нашего государства в его заявлении, которое он сделал в Санкт-Петербурге, когда он там был и выступал на культурном форуме. Это было всего несколько месяцев тому назад и там все сказано предельно четко», — сказал Песков на вопрос журналистов, будет ли обращение Путина в связи с сообщениями о том, что США санкционировали использование Украиной дальнобойных ракет для ударов по территории России.