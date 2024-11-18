В Самарской области составят рейтинги чиновников и депутатов

«Будут оцениваться их активность в общении с жителями и результативность. Предложение по рейтингованию депутатов будет прописано в соглашении, которое планируется заключить с губернской думой. Членам парламента будет предложено за него проголосовать. Голосование будет открытым», — рассказал Вячеслав Федорищев.