Трентон
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Самарской области составят рейтинги чиновников и депутатов

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев поручил своей администрации подготовить и с 1 января 2025 г. внедрить систему рейтингования публичных должностных лиц. Информация об этом прозвучала на оперативном совещании в понедельник, 18 ноября.
Источник: Reuters

По словам главы региона, планируется, что система будет работать в отношении членов правительства и депутатов губернской думы.

«Будут оцениваться их активность в общении с жителями и результативность. Предложение по рейтингованию депутатов будет прописано в соглашении, которое планируется заключить с губернской думой. Членам парламента будет предложено за него проголосовать. Голосование будет открытым», — рассказал Вячеслав Федорищев.

Также на совещании губернатор анонсировал изменение подхода к работе по борьбе с коррупцией в правительстве Самарской области. Чиновников собираются проверять на детекторе лжи.