Радий Хабиров пожелал успехов новому главе Баймакского района

— Поздравляем вас с назначением, желаем вам успехов! Район хороший, крепкий, я об этом не раз говорил, достаточно большое количество внимания и средств выделяли развитию. Есть и нерешенные вопросы, двигайтесь дальше, успехов, — сказал Глава республики.