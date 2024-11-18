Трентон
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Радий Хабиров пожелал успехов новому главе Баймакского района

В понедельник Глава Башкортостана Радий Хабиров пожелал успехов новому главе Баймакского района Азамату Идрисову. Он представил нового руководителя на оперативном совещании правительства в ЦУРе.

— Поздравляем вас с назначением, желаем вам успехов! Район хороший, крепкий, я об этом не раз говорил, достаточно большое количество внимания и средств выделяли развитию. Есть и нерешенные вопросы, двигайтесь дальше, успехов, — сказал Глава республики.

Радий Хабиров отметил, что Азамат Идрисов имеет опыт работы: два года он являлся представителем Республики Башкортостан в Луганской Народной республике и координировал усилия по восстановлению объектов в Красном луче и в целом в Луганске, выполнял серьезную и ответственную работу.