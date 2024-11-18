Радий Хабиров пожелал успехов новому главе Баймакского района

— Поздравляем вас с назначением, желаем вам успехов! Район хороший, крепкий, я об этом не раз говорил, достаточно большое количество внимания и средств выделяли развитию. Есть и нерешенные вопросы, двигайтесь дальше, успехов, — сказал Глава республики.
Радий Хабиров отметил, что Азамат Идрисов имеет опыт работы: два года он являлся представителем Республики Башкортостан в Луганской Народной республике и координировал усилия по восстановлению объектов в Красном луче и в целом в Луганске, выполнял серьезную и ответственную работу.